Дарья Пынзарь рассказала, как её поразило отношение к детям в Турции

Дарья Пынзарь, участница телепроекта «Дом-2», уже продолжительное время пребывает с семьей на отдыхе в Турции. У неё успело сложиться впечатление о том, как турки относятся к детям.

При любой поездке за границу каждый родитель переживает о том, как его ребёнок перенесёт различного рода перемены, как например, климат, разница в часовых поясах и многое другое. Однако Дарья, отдыхая в Турции не один месяц, обращает внимание не только на своих детей, но также и на то, как их воспринимает местное население. Пынзарь заявила, что была удивлена тому, как взрослые турки внимательно и заботливо относятся к своим и чужим детям.

Сын Дарьи Давид обожает автомобили, и в Турции успел побывать в салоне практически каждого интересного автомобиля. Ему даже разрешили посидеть за рулём служебных машин, и никто ему не отказывал, потому что он ребёнок. Многие подписчики Пынзарь были приятно удивлены такому отношению, а опытные отдыхающие подтвердили её слова. Также они не забыли упомянуть то, как пренебрежительно относятся к детям в России.