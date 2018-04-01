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| | Участница "Дом-2" заявила о беременности от любовника Ольги Бузовой

Участница "Дом-2" заявила о беременности от любовника Ольги Бузовой

Сегодня, 07:34
Участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова обескуражила своих подписчиков утром первого апреля. Она решила сообщить о том, что беременна, но поклонники сомневаются, не шутка ли это.

Участница "Дом-2" заявила о беременности от любовника Ольги Бузовой

 

«Пришло время признаться», - именно так начинается запись Овсянниковой на её странице. Она задается вопросом о том, кто же родится у неё с Романом Гриценко. Она уточняет, что не планировала начинать первый день апреля с подобных откровенных заявлений. Она не думала, что развитие событий приведет к такой логической точке. Маргарита поделилась и тем, что она уже решила рожать.

Малая часть подписчиков посчитала, что заявление правдиво и Овсянникова на самом деле беременно. Они стали приводить в доказательство то, как выглядит девушка на других фотографиях. Фанаты решили, что это просто шутка, с которой Маргарита открыла первое апреля для своих поклонников. Они тоже поздравили её с этим днём, и предложили придумать более интересную шутку. Ранее Гриценко неоднократно признавался в любви Ольге Бузовой, а в Сети прозвали его любовником певицы.
Павел Селивёрстов
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