Зрители «Дома-2» назвали проект скучным и фальшивым

Зрители, которые смотрели скандальный телепроект «Дом-2» с самых первых выпусков, считают, что чем больше развивается телестройка, тем фальшивее и скучнее она становится.

Татьяна Преображенская

Поклонники телешоу обсуждают в Сети перемены, которые случились с участниками «Дома-2». Экс-фанатка реалити-шоу заявила, что проект очень изменился за последние годы и не в лучшую сторону.Ольга Бузова перекрасилась в брюнетку и увеличила губы, Ксения Бородина стала стервой, Рапунцель забеременела, Черкасов стал ведущим, а Гобозов вообще вернулся на проект в поисках любви.Зрительница отмечает, что девицы с нарощенными волосами настолько ленивы, что даже не могут посуду после себя вымыть, а парни-самцы не то, чтобы работать, даже думать не умеют.