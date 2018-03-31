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| | Зрители «Дома-2» назвали проект скучным и фальшивым

Зрители «Дома-2» назвали проект скучным и фальшивым

Вчера, 23:51
Зрители, которые смотрели скандальный телепроект «Дом-2» с самых первых выпусков, считают, что чем больше развивается телестройка, тем фальшивее и скучнее она становится.

Зрители «Дома-2» назвали проект скучным и фальшивым

 

Поклонники телешоу обсуждают в Сети перемены, которые случились с участниками «Дома-2». Экс-фанатка реалити-шоу заявила, что проект очень изменился за последние годы и не в лучшую сторону.

Ольга Бузова перекрасилась в брюнетку и увеличила губы, Ксения Бородина стала стервой, Рапунцель забеременела, Черкасов стал ведущим, а Гобозов вообще вернулся на проект в поисках любви.

Зрительница отмечает, что девицы с нарощенными волосами настолько ленивы, что даже не могут посуду после себя вымыть, а парни-самцы не то, чтобы работать, даже думать не умеют.
Татьяна Преображенская
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