Боня поскандалила с Денчиком из-за его знаний о Бузове

Виктория Боня приревновала блогера Денчика к Ольге Бузовой. Она посчитала, что тот больше знает о ведущей, нежели о ней.

Никита Готский

Денчик прославился своими роликами о знаменитостях, в основном он работает с выходцами из "Дом-2". Сотрудничает он с Боней и Бузовой, но недавно между блогером и Викторией произошел небольшой конфликт.Героиней его очередного творения стала Боня. Общаясь с Денчиком, она вспомнила, как тот много знает о Бузовой, чем о ней. В Сети посчитали, что Виктория ревнует автора к ведущей популярного телепроекта. При этом в данном случае вряд ли может иметь место ревность, потому как Ольга и Виктория являются хорошими подругами, к тому же им нечего делить между собой.Бузова и сейчас в "Дом-", Виктория Боня являлась его участницей. После разлуки с Дмитрием Тарасовым Ольга решила стать певицей, она записывает новые песни, дает концерты, снимает клипы и путешествует. Боня пытается реализовать себя в качестве дизайнера за рубежом.