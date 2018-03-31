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| | Нет ничего дороже: Глюкоза показала трогательное фото с дочками

Нет ничего дороже: Глюкоза показала трогательное фото с дочками

Вчера, 23:05
Певица Глюкоза опубликовала трогательный пост, посвящающийся ее дочерям. Свои признания звезда описала в Instagram.

Нет ничего дороже: Глюкоза показала трогательное фото с дочками

 

Глюкоза опубликовала фотографию в соцсети, где автор запечатлел певицу и ее дочерей. "Мои девочки", начинает Чистякова-Ионова, далее продолжая, как важно для них, когда их мать находится рядом. Из-за своей занятости Глюкоза не всегда может находиться вместе с любимыми дочерьми, но эти мгновения она называет самыми дорогими.

Подписчики Глюкозы оказались в восхищении, увидев новый пост исполнительницы. Они соглашаются с тем, что дети являются счастьем всех людей, от добавляют, что когда матери нет дома, дети могут заниматься и своими делами, к примеру, похлопотать по дому или поиграть в игрушки. Другой пользователь, видимо, имеющий жизненный опыт, отметил следующее в малолетстве все дети тянутся к родителям, но когда они станут взрослыми, к ним не дозвонишься.
Никита Готский
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