Нет ничего дороже: Глюкоза показала трогательное фото с дочками

Певица Глюкоза опубликовала трогательный пост, посвящающийся ее дочерям. Свои признания звезда описала в Instagram.

Никита Готский

Глюкоза опубликовала фотографию в соцсети, где автор запечатлел певицу и ее дочерей. "Мои девочки", начинает Чистякова-Ионова, далее продолжая, как важно для них, когда их мать находится рядом. Из-за своей занятости Глюкоза не всегда может находиться вместе с любимыми дочерьми, но эти мгновения она называет самыми дорогими.Подписчики Глюкозы оказались в восхищении, увидев новый пост исполнительницы. Они соглашаются с тем, что дети являются счастьем всех людей, от добавляют, что когда матери нет дома, дети могут заниматься и своими делами, к примеру, похлопотать по дому или поиграть в игрушки. Другой пользователь, видимо, имеющий жизненный опыт, отметил следующее в малолетстве все дети тянутся к родителям, но когда они станут взрослыми, к ним не дозвонишься.