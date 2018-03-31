Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
| | "Парик и пластика": Поклонники заподозрили Пугачеву в манипуляциях с внешностью

"Парик и пластика": Поклонники заподозрили Пугачеву в манипуляциях с внешностью

Сегодня, 21:45
Очередная свежая публикация Примадонны на своей странице в социальной сети привлекла внимание общественности. На этот раз предметом жарких дискуссий оказалась внешность артистки. Алла Борисовна поспешила поздравить свою давнюю подругу и коллегу по творческому цеху Лайму Вайкуле с Днем рождения, подписав совместно сделанный снимок лаконично: «Лайма! Поздравляем. Любим!!!». На фото чета Галкина-Пугачевой позируют с виновницей торжества. Однако пока подавляющее большинство пользователей сети восхищались внешностью немолодых артисток, пожелав им оставаться такими же лучезарными многие годы, критики не сдержались и ответили Примадонне не самыми лестными отзывами.

"Парик и пластика": Поклонники заподозрили Пугачеву в манипуляциях с внешностью

 

В частности Алле Борисовне в очередной раз приписали использование в своем образе парика, ссылаясь на то, что ее волосы не могут выглядеть столь идеально. Безупречное лицо без единой морщины назвали «отфотошопленным». Нашлись и те, кто отметил, что на фото Галкин, Пугачева и Вайкуле подозрительно выглядят похожими. «С этой пластикой они все на одно лицо», «А, забыла о париках». «Выглядят отлично! Нам бы так в их годы! Ну и что -что пластика? Зато эффект!!!!!», - ответили пользователи сети на критику в адрес Пугачевой.

Ранее публика активно обсуждала резкое похудение Примадонны. На снимках в сети видно, что артистка сбросила немало килограмм, а ее ноги выглядят поразительно худощавыми. Нашлось немало специалистов, которые отметили, что такого эффекта за столь кратковременный период реально добиться только благодаря манипуляциям с желудком. Вместе с тем некоторые специалисты отметили, что существует огромный риск для здоровья Примадонны в случае, если она не прекратит экспериментировать в гонке за вечной молодостью. Близкое же окружение Пугачевой отметило, что никакого хирургического вмешательства Примадонна не допускала в случае со своим поразительным похудением. Не взирая на многочисленные пересуды Примадонна не прекращает удивлять публику не только свои физическим преображение, но и стилем. Как призналась сама артистка в одном из последних интервью, ее семья - главный стимул в достижении поставленных целей.
Дыль Лилия
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Вайкуле показала фото с молодыми Пугачевой, Эрнестом и Юдашкиным
Вайкуле показала фото с молодыми Пугачевой, Эрнестом и Юдашкиным

На днях знаменитая певица Лайма Вайкуле опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото. На котором она с молодыми Пугачевой, Эрнестом и

Фанаты не узнали Аллу Пугачеву в новом образе
Фанаты не узнали Аллу Пугачеву в новом образе

В среду, 21 сентября, Марина Юдашкина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram совместное фото с похорошевшей Аллой Пугачевой. Поклонники

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости