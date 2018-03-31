"Парик и пластика": Поклонники заподозрили Пугачеву в манипуляциях с внешностью

Очередная свежая публикация Примадонны на своей странице в социальной сети привлекла внимание общественности. На этот раз предметом жарких дискуссий оказалась внешность артистки. Алла Борисовна поспешила поздравить свою давнюю подругу и коллегу по творческому цеху Лайму Вайкуле с Днем рождения, подписав совместно сделанный снимок лаконично: «Лайма! Поздравляем. Любим!!!». На фото чета Галкина-Пугачевой позируют с виновницей торжества. Однако пока подавляющее большинство пользователей сети восхищались внешностью немолодых артисток, пожелав им оставаться такими же лучезарными многие годы, критики не сдержались и ответили Примадонне не самыми лестными отзывами.

Дыль Лилия

В частности Алле Борисовне в очередной раз приписали использование в своем образе парика, ссылаясь на то, что ее волосы не могут выглядеть столь идеально. Безупречное лицо без единой морщины назвали «отфотошопленным». Нашлись и те, кто отметил, что на фото Галкин, Пугачева и Вайкуле подозрительно выглядят похожими. «С этой пластикой они все на одно лицо», «А, забыла о париках». «Выглядят отлично! Нам бы так в их годы! Ну и что -что пластика? Зато эффект!!!!!», - ответили пользователи сети на критику в адрес Пугачевой.Ранее публика активно обсуждала резкое похудение Примадонны. На снимках в сети видно, что артистка сбросила немало килограмм, а ее ноги выглядят поразительно худощавыми. Нашлось немало специалистов, которые отметили, что такого эффекта за столь кратковременный период реально добиться только благодаря манипуляциям с желудком. Вместе с тем некоторые специалисты отметили, что существует огромный риск для здоровья Примадонны в случае, если она не прекратит экспериментировать в гонке за вечной молодостью. Близкое же окружение Пугачевой отметило, что никакого хирургического вмешательства Примадонна не допускала в случае со своим поразительным похудением. Не взирая на многочисленные пересуды Примадонна не прекращает удивлять публику не только свои физическим преображение, но и стилем. Как призналась сама артистка в одном из последних интервью, ее семья - главный стимул в достижении поставленных целей.