Кардашьян опубликовала свои детские снимки

Известная модель Ким Кардашьян показала подписчикам фотографии, сделанные в детском возрасте знаменитости. Изображения можно посмотреть в Instagram-аккаунте звезды.

На одном из снимков Кардашьян находится вместе с покойным отцом, умершим в 2003 году, и сестрой. Видимо, еще с детства у Ким появилась любовь к фотографированию, о чем свидетельствуют многочисленные изображения, сделанные в фотокабинках. Кардашьян признается, что пользовалась ими каждый день после посещения школы. Став подростком, модель начала фотографироваться в бикини, к тому времени она уже могла похвалиться внушительными женскими прелестями.

Никита Готский

Немного прежде Кардашьян показала снимки с маленькой грудью и невпечатляющей попой. Этим фото около десяти лет, на них модель запечпатлена вместе с визажистом Марио Дедивановичем. Фигура 10-летней давности сильно отличается от ее нынешних форм, но сама модель опровепгает, что когда-либо делала пластические операции.