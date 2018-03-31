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| | Кардашьян опубликовала свои детские снимки

Кардашьян опубликовала свои детские снимки

Сегодня, 21:34
Известная модель Ким Кардашьян показала подписчикам фотографии, сделанные в детском возрасте знаменитости. Изображения можно посмотреть в Instagram-аккаунте звезды.

Кардашьян опубликовала свои детские снимки

 

На одном из снимков Кардашьян находится вместе с покойным отцом, умершим в 2003 году, и сестрой. Видимо, еще с детства у Ким появилась любовь к фотографированию, о чем свидетельствуют многочисленные изображения, сделанные в фотокабинках. Кардашьян признается, что пользовалась ими каждый день после посещения школы. Став подростком, модель начала фотографироваться в бикини, к тому времени она уже могла похвалиться внушительными женскими прелестями.

Кардашьян опубликовала свои детские снимки

 

Немного прежде Кардашьян показала снимки с маленькой грудью и невпечатляющей попой. Этим фото около десяти лет, на них модель запечпатлена вместе с визажистом Марио Дедивановичем. Фигура 10-летней давности сильно отличается от ее нынешних форм, но сама модель опровепгает, что когда-либо делала пластические операции.
Никита Готский
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