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| | Бойфренд Анастасии Волочковой бесследно исчез после танцев на барной стойке

Бойфренд Анастасии Волочковой бесследно исчез после танцев на барной стойке

Сегодня, 21:27
В Сети опубликовали видеоролик, где видно как скандальная прима Волочкова и её избранник зажигают на барной стойке в день траура по погибшим при пожаре в «Зимней вишне».

Бойфренд Анастасии Волочковой бесследно исчез после танцев на барной стойке

 

Поклонники встревожены пропажей возлюбленного прославленной звезды российского балета. Они отметили, что Волочкова не публикует новых фотографий с ухажером, который баловал знаменитость дорогими подарками. Фолловеры считают, что Михаил сбежал от Анастасии, так как у него проснулась совесть.

После бури критических комментариев со стороны общественности, Анастасия Волочкова удалила скандальные публикации их с Михаилом пьяного веселья в баре. Пользователи были шокированы столь вульгарным поведением звезды, да еще и в день скорби по жертвам в Кемерово.
Татьяна Преображенская
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