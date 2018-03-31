Бойфренд Анастасии Волочковой бесследно исчез после танцев на барной стойке

В Сети опубликовали видеоролик, где видно как скандальная прима Волочкова и её избранник зажигают на барной стойке в день траура по погибшим при пожаре в «Зимней вишне».

Татьяна Преображенская

Поклонники встревожены пропажей возлюбленного прославленной звезды российского балета. Они отметили, что Волочкова не публикует новых фотографий с ухажером, который баловал знаменитость дорогими подарками. Фолловеры считают, что Михаил сбежал от Анастасии, так как у него проснулась совесть.После бури критических комментариев со стороны общественности, Анастасия Волочкова удалила скандальные публикации их с Михаилом пьяного веселья в баре. Пользователи были шокированы столь вульгарным поведением звезды, да еще и в день скорби по жертвам в Кемерово.