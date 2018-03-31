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| | Невзлюбив детей Пугачевой, Киркоров игнорирует их в Instagram

Невзлюбив детей Пугачевой, Киркоров игнорирует их в Instagram

Сегодня, 21:08
Филипп Киркоров недолюбливает детей бывшей жены Аллы Пугачевой Гарри и Елизавету, о чем может свидетельсьтвовать его пост в Instagram. Об отпрысках Прримадонны он вспомнил после праздника дочери Орбакайте.

Невзлюбив детей Пугачевой, Киркоров игнорирует их в Instagram

 

Российский певец с болгарскими корнями выложил изображения с праздника, который состоялся с его участием. На этот раз музыкант отправился на День рождения дочери Кристины Орбакайте Клавдии. Ка пишет певец, данное торжество прошло по-семейному, дружно и весело. В своей публикации он отметил, как весело со всеми детьми "шагать торам и припевать хором", вписав имена Аллы-Виктории, Мартина, Лизы, Гарри и Маргариты. При этом дети Аллы Пугачевой в кадр не попали, вероятно, по некоторым причинам король эстрады недолюбливает Гарри и Елизавету. Всем им он пожелал счастливой долгой жизни, понадеявшись, что отпрыски никогда не познают горя и несчастья.

Подписчики Филиппа Киркорова присоединились к пожеланиям музыканта, дописывая свои слова восторга по поводу снимка звездных детей, Орбакайте и автора поста
Никита Готский
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