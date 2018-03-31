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| | Молодая жена Ивана Краско боится, что он вернется к бывшей

Молодая жена Ивана Краско боится, что он вернется к бывшей

Сегодня, 20:30
Нынешняя благоверная Ивана Краско Наталья Шевель поведала, почему ревнует супруга. Дело в том, что последний Новый год она провела без супруга, так как Иван встречал праздник с бывшей женой Натальей Валь. Из-за этого Краско отменил каникулы в Париже.

Молодая жена Ивана Краско боится, что он вернется к бывшей

 

Наталья Шевель попала в неприятную ситуацию, так как ее супруг Иван Краско не может забыть бывшую благоверную. Это приводит к тому, что между нынешней и бывшей женами натянутые отношения. Шевель поведала, что даже в Новый год Краско предпочел провести с Натальей Валь, а не с молодой супругой. По словам нынешней благоверной, новогодние праздники они собирались провести в Париже, но звонок Валь все испортил. Шевель говорит, что решила не ехать вместе с супругом, так как решила, что родители и дети должны провести время вместе. Однако ей неприятно представлять, что между Краско и Валь могла быть близость.

Молодой супруги Ивана Краско неприятна эта ситуация, но она все понимает, так как тяжело забыть человека, с которым были серьезные отношения, и есть совместные дети. В сложившемся инциденте Шевель не винит Наталью Валь.
Анна Котова
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