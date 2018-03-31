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| | Самбурская раскритиковала позицию толстушек

Самбурская раскритиковала позицию толстушек

Сегодня, 20:13
Настасья Самбурская высказалась об идее принятия своего тела таким, каким оно является. Актриса не против полных женщин, но категорически против того, что эта идея продвигается в массы. Настасья уверена: полным женщинам нужно прививать любовь к спорту и стремление к стройному телу. Свои мысли знаменитая актриса изложила в Instagram.

Самбурская раскритиковала позицию толстушек

 

Артистка подловила бодипозитивных дам на лукавстве. "Раз уж вы за принятие себя такой, какая вы есть, перестаньте и краситься, зачем синюшный цвет лица заливать тональником, зачем увеличивать губы, зачем ресницы паучьи наращивать (пожалейте арахнофобов)и когти отращивать! Ежели позитив и принятие себя и своего тела, давайте делать до конца! И про волосы не забудьте. На всеееем теле", отметила Самбурская.

При этом Настасья посетовала, что ей временно противопоказаны занятия спортом и она начала давать слабину. "Именно поэтому я изволила сейчас громко визжать. Чтобы заодно достучаться и до себя! Потому что не хочу поверить в то, что толстая женщина это прекрасно, нарываясь на очередную информацию об этом", пояснила она.

Отметим, что Настасья Самбурская придерживается здорового образа жизни и регулярно посещает спортзал, в ее микроблоге то и дело появляются фотографии с тренировок. Как следствие, актриса может похвастаться стройной, спортивной фигурой.
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