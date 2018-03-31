Пользователи: Дмитрий Тарасов разочарован беременностью Костенко

Поклонники уверены, что футболист Тарасов не очень рад беременности своей супруги. На опубликованных в Сети фото знаменитости стараются делать вид, что у них все хорошо. Однако фолловеры считают, что в семье не всё гладко как кажется.

Татьяна Преображенская

Ранее Тарасов и Костенко признались общественности, что они готовятся к пополнению в семье. В своем микроблоге в Instagram модель опубликовала милые фото, где Настя запечатлена с весьма круглым животом и своим любимым супругом.Однако фанаты сомневаются в идиллии отношений звезд. Пользователи отметили, что Костенко не очень рада постоянным загулам мужа с друзьями, после которых в Сети появляются видео и снимки «измен» Тарасова.Сам футболист разочарован беременностью Костенко. По некоторым данным, пара ждет рождение малышки. Тарасов уже имеет дочку от первого брачного союза, поэтому ждал мальчика. Теперь звезда футбола пытается скрыть свое расстройство.