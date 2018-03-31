Дочь Анны Ардовой откровенно поведала о разводе родителей и смерти отца

По словам Софии, семейная жизнь родителей складывалась довольно хорошо, однако былой любви спустя 20 лет брака между ними уже не было, поскольку на смену ей пришли уважение, доверие и крепкая джружба. Звездная чета приняла решение расстаться, когда дети выросли и не могли пострадать от их разрыва, при этом Ардова и Шаврин намеревались пойти каждый своим путем и были готовы к встрече с новой любовью.
Более того, даже после завершения официальной процедуры развода бывшие супруги регулярно созванивались и встречались, поддерживая друг друга в разных тяжелых ситуациях, чем приводили в недоумения завистников. София даже в шутку называли вех родственников «волшебной семейкой Адамс».
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях