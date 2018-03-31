Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
| | Дочь Анны Ардовой откровенно поведала о разводе родителей и смерти отца

Дочь Анны Ардовой откровенно поведала о разводе родителей и смерти отца

Сегодня, 22:27
Дочь Анны Ардовой София попыталась разрушить слухи, возникшие вокруг ее семьи в связи с разводом родителей и смертью отчима. Девушка призывает поклонников не верить в то, что ее мать бросила больного супруга Александра Шаврина ради актера Максима Дрозда.

Дочь Анны Ардовой откровенно поведала о разводе родителей и смерти отца

 

По словам Софии, семейная жизнь родителей складывалась довольно хорошо, однако былой любви спустя 20 лет брака между ними уже не было, поскольку на смену ей пришли уважение, доверие и крепкая джружба. Звездная чета приняла решение расстаться, когда дети выросли и не могли пострадать от их разрыва, при этом Ардова и Шаврин намеревались пойти каждый своим путем и были готовы к встрече с новой любовью.

Более того, даже после завершения официальной процедуры развода бывшие супруги регулярно созванивались и встречались, поддерживая друг друга в разных тяжелых ситуациях, чем приводили в недоумения завистников. София даже в шутку называли вех родственников «волшебной семейкой Адамс».
Пойда Анна
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Анна Ардова ушла от больного раком мужа к известному актеру
Анна Ардова ушла от больного раком мужа к известному актеру

Актриса Анна Ардова оставила своего супруга Александра Шаврина, страдающего онкологическим заболеванием, ради ведущего Максима Дрозда. Сведения об этом

Дочь Петра Толстого сообщила о разводе родителей
Дочь Петра Толстого сообщила о разводе родителей

Дочь телеведущего и председателя Госдумы дала откровенное интервью, в котором сообщила о разводе отца с матерью Дарьей Толстой. Как оказалось, Петр Толстой уже

Дочь Валерия Меладзе рассказала о переживаниях во время развода родителей
Дочь Валерия Меладзе рассказала о переживаниях во время развода родителей

16-летняя дочь исполнителя Валерия Меладзе рассказала о своей жизни и переживаниях во время развода родителей. Софико очень рада, что даже после расставания с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости