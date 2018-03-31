Дочь Анны Ардовой откровенно поведала о разводе родителей и смерти отца

Дочь Анны Ардовой София попыталась разрушить слухи, возникшие вокруг ее семьи в связи с разводом родителей и смертью отчима. Девушка призывает поклонников не верить в то, что ее мать бросила больного супруга Александра Шаврина ради актера Максима Дрозда.

Пойда Анна

По словам Софии, семейная жизнь родителей складывалась довольно хорошо, однако былой любви спустя 20 лет брака между ними уже не было, поскольку на смену ей пришли уважение, доверие и крепкая джружба. Звездная чета приняла решение расстаться, когда дети выросли и не могли пострадать от их разрыва, при этом Ардова и Шаврин намеревались пойти каждый своим путем и были готовы к встрече с новой любовью.Более того, даже после завершения официальной процедуры развода бывшие супруги регулярно созванивались и встречались, поддерживая друг друга в разных тяжелых ситуациях, чем приводили в недоумения завистников. София даже в шутку называли вех родственников «волшебной семейкой Адамс».