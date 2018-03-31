Иван Дорн презентовал концертный фильм "OTD live"

Украинский музыкант Иван Дорн выложил в Сеть концертный фильм "OTD live". Основой кинокартины послужили фрагменты съемок гастролей артиста в рамках одноименного тура.

Режиссером "OTD Live" является Генналий Трунов. Он захотел сделать выступление в виде камерного документального спектакля с электронной музыкой. Концерт сняли при помощи нескольких профессиональных камер и смартфонов. Все операторы с мобильными гаджетами трудились в сложных "полевых условиях" темноты и забитого зала Stadium live.

Никита Готский

Как сообщается в описании ленты, ее авторы сошлись в самом красочном концертном сражении, назвав его "OTD Live". Они обращаются к людям, неумеющим себя вести под Collada: чтобы понять, как это делается нужно найти 8000 мокрых человек, снять майки и громко кричать следующие слова: "Огурец. Молоко. Колбаса". Далее начинается "жестокий расстрел" толпы световой конструкцией, на этом все завершается.