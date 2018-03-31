Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
| | "Неожиданно": Дочь Волочковой похвасталась дорогущим телефоном

"Неожиданно": Дочь Волочковой похвасталась дорогущим телефоном

Сегодня, 19:39
Ариадна Волочкова неоднократно привлекала внимание общественности своими экстравагантными постами в сети, за что ее уже начали сравнивать с не менее эпатажной мамой. На этот раз дочь знаменитой балерины опубликовала в сети снимок чехла на восьмую модель знаменитого яблочного гаджета, который стоит более чем кругленькую сумму. «Долгое время носила свой телефон без чехла. Ну, вы понимаете, что такое носить 8+ без чехла», - написала наследница артистки. Многие похвалили девочку за бережное отношение к дорогому гаджету. Однако критики также не смолчали. «Понтовщица», - ответил девочке один из ее подписчиков.

"Неожиданно": Дочь Волочковой похвасталась дорогущим телефоном

 

Ранее Ариадна Волочкова опубликовала в сети снимок, на котором она прыгает в бассейн. На заднем плане не сложно разглядеть райские декорации, что позволило пользователям сети сделать неоднозначные выводы. «Фотошоп... мама ее с собой отдыхать не берет», «Не особо поняла, зачем фотку постить от 3 января 2016 года, правда там подпись другая "выше к небу!", - ответили девочке ее подписчики.

Не отстает от своей дочери и звездная мама. Последняя публикация балерины в сети посвящена ее личной философии. «В эти непростые дни каждый из нас показал, что он из себя представляет. Кого-то боль усмирила, а кто-то продолжал бросаться, как по команде «фас»… А вы и дальше подсказывайте мне, и делитесь «собственным опытом!», как танцевать на пуантах и как делать шпагат», - написала своей аудитории артистка. К слову, комментировать свой пост госпожа Волочкова не позволила, скрыв такую возможность для своих подписчиков. Не забывает Анастасия Волочкова и о своей дочери, публикуя снимки с их совместного времяпрепровождения. «Волшебные выходные в любимой Отраде. Радуйтесь, проводите время так, как вам нравится, улыбайтесь, веселитесь, не обращайте внимание на негатив и зависть и злобу, берегите любовь в своем сердце и будьте любимы», - написала Волочкова в сети. На фото она вместе с дочкой катается на лошадях, разделяя общее хобби на двоих. Невзирая на доброжелательный пост, ее критики отметили изъяны во внешности артистки и показушном поведении.
Дыль Лилия
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Анастасия Волочкова гордится первой фотосессией дочери для детского журнала
Анастасия Волочкова гордится первой фотосессией дочери для детского журнала

Анастасия Волочкова гордится первой фотосессией дочери для журнала. Девятилетняя Ариадна стала моделью для детского издания. Об этом сообщили в блоге

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости