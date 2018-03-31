"Неожиданно": Дочь Волочковой похвасталась дорогущим телефоном

Ариадна Волочкова неоднократно привлекала внимание общественности своими экстравагантными постами в сети, за что ее уже начали сравнивать с не менее эпатажной мамой. На этот раз дочь знаменитой балерины опубликовала в сети снимок чехла на восьмую модель знаменитого яблочного гаджета, который стоит более чем кругленькую сумму. «Долгое время носила свой телефон без чехла. Ну, вы понимаете, что такое носить 8+ без чехла», - написала наследница артистки. Многие похвалили девочку за бережное отношение к дорогому гаджету. Однако критики также не смолчали. «Понтовщица», - ответил девочке один из ее подписчиков.

Дыль Лилия

Ранее Ариадна Волочкова опубликовала в сети снимок, на котором она прыгает в бассейн. На заднем плане не сложно разглядеть райские декорации, что позволило пользователям сети сделать неоднозначные выводы. «Фотошоп... мама ее с собой отдыхать не берет», «Не особо поняла, зачем фотку постить от 3 января 2016 года, правда там подпись другая "выше к небу!", - ответили девочке ее подписчики.Не отстает от своей дочери и звездная мама. Последняя публикация балерины в сети посвящена ее личной философии. «В эти непростые дни каждый из нас показал, что он из себя представляет. Кого-то боль усмирила, а кто-то продолжал бросаться, как по команде «фас»… А вы и дальше подсказывайте мне, и делитесь «собственным опытом!», как танцевать на пуантах и как делать шпагат», - написала своей аудитории артистка. К слову, комментировать свой пост госпожа Волочкова не позволила, скрыв такую возможность для своих подписчиков. Не забывает Анастасия Волочкова и о своей дочери, публикуя снимки с их совместного времяпрепровождения. «Волшебные выходные в любимой Отраде. Радуйтесь, проводите время так, как вам нравится, улыбайтесь, веселитесь, не обращайте внимание на негатив и зависть и злобу, берегите любовь в своем сердце и будьте любимы», - написала Волочкова в сети. На фото она вместе с дочкой катается на лошадях, разделяя общее хобби на двоих. Невзирая на доброжелательный пост, ее критики отметили изъяны во внешности артистки и показушном поведении.