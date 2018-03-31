Дмитрий Маликов открыл имя своего сына

Дмитрий Маликов и его супруга Елена окружили рождение своего сына ореолом таинственности. Сначала они от всех скрывали появление наследника, даже дочь певца Стефания узнала о брате из газет. Следующей интригой стало имя малыша, которое звездные супруги до сего дня утаивали.

Дарья Светозарова

Чтобы обзавестись наследником, пара воспользовалась услугами суррогатной матери, как и многие другие знаменитости. Пока артисты ждали пополнения в семье, они хранили абсолютное молчание. Мальчик родился на сет в клинике «Ава-Петер», элитной клинике репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге, которая имеет отличную репутацию.Старшая дочь Дмитрия Стеша призналась, что не обижается на родителей, за сокрытие столь важной информации. Она заявила, что понимает их. Дмитрий и Елена долго не могли выбрать имя своему сыну, однако сегодня они обнародовали его. Оказалось, что мальчика назвали Марком. По словам Елены, это сильное мужское имя (хоть переводится оно как «увядающий»), к тому сын у них родился накануне празднования Дня святого Марка православными христианами.