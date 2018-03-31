Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
| | Дочь Юдашкина родила второго ребенка в США

Дочь Юдашкина родила второго ребенка в США

Сегодня, 21:06
Дочь Валентина Юдашкина Галина родила второго ребенка. О появлении на свет сына она рассказала в Instagram.

Дочь Юдашкина родила второго ребенка в США

 

Мальчик родился 28 марта, счастливые родители назвали ее Аркадием. Галина в настоящее время ощущает себя хорошо, роды прошли успешно, дочь дизайнера принимать с удовольствие поздравления и позирует для фото.

О положении Галины стало известно осенью прошедшего года. Девушка появилась на публике в очень свободном наряде, что вызвало подозрение. Спустя время сведения о беременности Галины подтвердили ее родные.

Аркадий родился в клинике США, где сейчас находится вместе со старшим сыном Анатолием и матерью. Несмотря на положение, она продолжала работать на посту арт-руководителя Дома моды своего отца, а недавно она запустила первую коллекцию детской одежды Yudashkin. Показ прошел в Москве, гостями являлись дети знаменитостей.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Дочь Валентина Юдашкина беременна вторым ребенком
Дочь Валентина Юдашкина беременна вторым ребенком

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина беременна вторым ребенком. Пол ребенка пока неизвестен, но родители желают девочку.

Модельер Валентин Юдашкин стал дедушкой
Модельер Валентин Юдашкин стал дедушкой

Известный отечественный модельер Валентин Юдашкин впервые примерил на себя роль дедушки. Единственная дочь популярного дизайнера Галина накануне родила сына в

Валентина Юдашкина показала первое фото с сыном
Валентина Юдашкина показала первое фото с сыном

Дочь Валентина Юдашкина впервые показала своего ребенка. Стоит напомнить, что совсем недавно Галина стала мамой. Она обнародовала в социальной сети Instagram

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости