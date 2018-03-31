Дочь Юдашкина родила второго ребенка в США

Дочь Валентина Юдашкина Галина родила второго ребенка. О появлении на свет сына она рассказала в Instagram.

Никита Готский

Мальчик родился 28 марта, счастливые родители назвали ее Аркадием. Галина в настоящее время ощущает себя хорошо, роды прошли успешно, дочь дизайнера принимать с удовольствие поздравления и позирует для фото.О положении Галины стало известно осенью прошедшего года. Девушка появилась на публике в очень свободном наряде, что вызвало подозрение. Спустя время сведения о беременности Галины подтвердили ее родные.Аркадий родился в клинике США, где сейчас находится вместе со старшим сыном Анатолием и матерью. Несмотря на положение, она продолжала работать на посту арт-руководителя Дома моды своего отца, а недавно она запустила первую коллекцию детской одежды Yudashkin. Показ прошел в Москве, гостями являлись дети знаменитостей.