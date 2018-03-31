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| | Человек не с Земли: Финалистка «Голос-6» Ян Гэ признала себя сумасшедшей

Человек не с Земли: Финалистка «Голос-6» Ян Гэ признала себя сумасшедшей

Сегодня, 18:56
Финалистка проекта «Голос-6» Ян Гэ стала участницей ток-шоу «Кто хочет стать миллионером?». Компанию ей составил ее конкурент и победитель главного вокального шоу страны Селим Аляхеров. Однако прежде чем проверить интеллектуальный потенциал своих гостей, ведущий шоу Дмитрий Дибров решил побольше узнать о лучших голосах России.

Человек не с Земли: Финалистка «Голос-6» Ян Гэ признала себя сумасшедшей

 

Селим не стал скрытничать и откровенно рассказал о том, что он открытый человек, страстно преданный творчеству Муслима Магомаева. Песня из его репертуара и открыла Аляхерову путь на проект, развернув кресло Александра Градского. Певец признается, что после победы в проекте у него не остается свободного времени. Сплошные предложения, звонки и записи вынудили артиста даже подарить любимого кота соседу. Однако член команды Димы Билана Ян Гэ не спешила раскрывать карты. «Я вообще человек скромный, - пояснила она, - скромный и сумасшедший, не с Земли». Также девушка рассказала, что готовится к записи ее дебютный альбом. Он так и будет называться «Человек не с Земли».

Несмотря на то, что Ян – этническая китаянка, она любит российскую литературу и продемонстрировала знание творчества Пушкина. В частности его романа «Евгений Онегин». А вот с пародией премии «Оскар» у участников возникли трудности. Они едва не проиграли, назвав вместо «Золотой малины» вариант «Серебряная клубника». И только подсказка «право на ошибку» помогла им окончить игру на сумме в десять тысяч.

Также игроки поведали о специфике их родных языков. Уроженец Дагестана Селим признался, что его язык настолько многодиалектный, что его понимают в одном краю села, но в другом уже могут не понять. Ян Гэ заявила, что в Китае такая же проблема. Один регион совершенно не понимает другой. «Хорошо, что я из Пекина, меня понимают все», - радостно заключила певица.
Дарья Светозарова
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