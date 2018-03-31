"Тут занято": Семенович спровоцировала пассажиров самолета

Нашли и критики артистки, однако фанаты певицы ответили им: «Ой, сейчас опять все начнут пора замуж, детей, семью. Неужели не ясно, что человек сам решает когда пора замуж, и за кого, нет всем надо влезть и посоветовать, а мужчинам так себя ещё предложить».
Стильная и лучезарная Анна Семенович порадовала своих поклонников новым весенним образом и откровенным постом в сети: «Ура, весна пришла к нам наконец-то. Я очень люблю Питер, особенно когда на улице солнце, обожаю бродить по улочкам пешком и улыбаться прохожим!». Горчичное пальто на выдающихся формах артистки были расценены ее поклонниками: «Аннушка ты как солнышко в этом пальто», «Пальто-шикардос», «Хороша, боярыня! А лайм-лимон так освежает, что весна мчится к тебе». Не обошлось и без критики в адрес Семенович: «Не устала ещё красоваться?! Все облетит и ничего не останется! Детей рожай пока не поздно».
Анну Семенович неоднократно критиковали за то, что она занимается своей карьерой и не спешит придавать огласке личную жизнь. Злые языки то и дело упрекают артистку в том, что у нее нет детей. «Дорогие мои, давайте вместе делать добрые дела и помогать слабым. Давайте вместе идти в связке добрых дел и доказывать, что делать добро действительно просто!», - отвечает своим недоброжелателям артистка.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях