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| | "Тут занято": Семенович спровоцировала пассажиров самолета

"Тут занято": Семенович спровоцировала пассажиров самолета

Сегодня, 18:51
Анна Семенович продемонстрировала снимок в социальной сети, на котором предстала весьма недружелюбной. Категорична в своей позе и выражении лица, она решила не делить соседнее место с пассажирами самолета. «Извините, но тут занято. Хотя...... #дорога #Питер-Москва», - написала своей аудитории Семенович в Instagram. Многие поклонники артистки оценили юмор хозяйки аккаунта и отметили ее непревзойденный внешний вид даже без макияжа. А вот факт того, что певица не захотела делить пассажирское кресло рядом с другими пассажирами самолета, был расценен как юмор со стороны певицы. «Для меня сторожишь место?», «Хотел бы быть на месте подлокотника», «Можно присесть?», - прокомментировали пост Семенович ее подписчики. Невзирая на провокационную публикацию в сети госпожи Семенович, поклонники только порадовались ее новой публикации.

"Тут занято": Семенович спровоцировала пассажиров самолета

 

Нашли и критики артистки, однако фанаты певицы ответили им: «Ой, сейчас опять все начнут пора замуж, детей, семью. Неужели не ясно, что человек сам решает когда пора замуж, и за кого, нет всем надо влезть и посоветовать, а мужчинам так себя ещё предложить».

Стильная и лучезарная Анна Семенович порадовала своих поклонников новым весенним образом и откровенным постом в сети: «Ура, весна пришла к нам наконец-то. Я очень люблю Питер, особенно когда на улице солнце, обожаю бродить по улочкам пешком и улыбаться прохожим!». Горчичное пальто на выдающихся формах артистки были расценены ее поклонниками: «Аннушка ты как солнышко в этом пальто», «Пальто-шикардос», «Хороша, боярыня! А лайм-лимон так освежает, что весна мчится к тебе». Не обошлось и без критики в адрес Семенович: «Не устала ещё красоваться?! Все облетит и ничего не останется! Детей рожай пока не поздно».

Анну Семенович неоднократно критиковали за то, что она занимается своей карьерой и не спешит придавать огласке личную жизнь. Злые языки то и дело упрекают артистку в том, что у нее нет детей. «Дорогие мои, давайте вместе делать добрые дела и помогать слабым. Давайте вместе идти в связке добрых дел и доказывать, что делать добро действительно просто!», - отвечает своим недоброжелателям артистка.
Дыль Лилия
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