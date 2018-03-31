"Продолжу жить в любви и роскоши": Обиженная Волочкова сравнила подписчиков со сворой собак

На персональной странице Заслуженной Артистки России Анастасии Волочковой появилась информация о том, что она думает по поводу многочисленных скептических высказываний критиков в свой адрес. Она призвала в такие непростые для всех дни к всеобщему вразумлению и спокойствию. Ведь в трудное время нужно поддерживать друг друга, а не обливать грязью.





Анастасия Волочкова подчеркнула, что своих поклонников она очень любит. И танцовщице приносит большое удовольствие выступать для людей на сцене. Ведь она носит почетный титул Заслуженной Артистки России. Хотя это означает далеко не звание Народной, но балерина не очень тревожиться по этому поводу. Она считает, что народ сам признал ее своей уже давно. Ведь за свою карьеру, молодая женщина успела побывать на многих сценах, выступить в разных странах – Англии, США, Германии, Норвегии, Японии. Она с благодарностью уважает всех гостей, которые приходили на ее концерты, и еще придут.По мнению Волочковой, критики, которые позволяют лишний облить балерину грязью, не смогут особенно повлиять на ее будущее в искусстве. Она сравнила их с лающей сворой собак, которые лают на идущий караван верблюдов. Ведь он не остановиться в любом случае, ни при каких обстоятельствах, хотя собаки будут продолжать лаять до хрипоты. Она провела параллель с этим аллегорическим образом, чтобы скептики и критики поняли наконец, что танцевать она не перестанет, какими бы гадостями ее не окружали. Они живет ради балета и дарит прекрасное настроение окружающим и своим фанатам в первую очередь.Анастасия Волочкова очень скорбит вместе со всеми россиянами и звездами шоу-бизнеса по поводу трагедии в Кемерово. Она отменила все свои выступления, но тренироваться в одиночку не перестала. Все же, это ее работа, которая требует постоянной практики. В социальной сети выложен видеосюжет с фрагментом очередной тренировки, балерина проводит всю процедуру в темном траурном одеянии, а из спецодежды на ней только пуанты, без которых тренировка невозможна.В адрес критиков также полетело послание от Анастасии в том, что она не намерена подстраиваться под какие-то шаблоны, не понятно кем установленные и зачем. Она будет жить так, как ей нравиться, независимо от мнения и мыслей людей. Она – Балерина России и этот сингл она пронесет до конца своих дней.