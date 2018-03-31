У Эмили Ратаковски из-под купальника вывалилась грудь

Американская модель Эмили Ратаковски на своей странице в социальной сети Instagram показала свою изящную фигуру в купальнике. Девушка рекламировала нижнее бельё, из которого стала выглядывать грудь.

Вещий Олег

Ратаковски часто на своей странице показывает изящные формы. В Instagram у неё аудитория в 17 миллионов подписчиков. На одном из последних снимков она решила предстать в купальнике, подчеркивающем фигуру. Однако грудь девушки внезапно стала выглядывать из бюстгальтера. Причём это касается исключительно левой груди, заметили подписчики.Однако некоторые уточнили в комментариях к опубликованному пикантному фото, что это было сделано специальному для «повышения градуса» откровенности. Внешний вид купальника понравился большинство. Особенно данная модель подойдет девушкам с пышным бюстом и большими ягодицами, как у Ким Кардашьян. Всего за пару минут после публикации снимок оценили свыше 10 тысяч пользователей.