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| | У Эмили Ратаковски из-под купальника вывалилась грудь

У Эмили Ратаковски из-под купальника вывалилась грудь

Сегодня, 18:19
Американская модель Эмили Ратаковски на своей странице в социальной сети Instagram показала свою изящную фигуру в купальнике. Девушка рекламировала нижнее бельё, из которого стала выглядывать грудь.

У Эмили Ратаковски из-под купальника вывалилась грудь

 

Ратаковски часто на своей странице показывает изящные формы. В Instagram у неё аудитория в 17 миллионов подписчиков. На одном из последних снимков она решила предстать в купальнике, подчеркивающем фигуру. Однако грудь девушки внезапно стала выглядывать из бюстгальтера. Причём это касается исключительно левой груди, заметили подписчики.

Однако некоторые уточнили в комментариях к опубликованному пикантному фото, что это было сделано специальному для «повышения градуса» откровенности. Внешний вид купальника понравился большинство. Особенно данная модель подойдет девушкам с пышным бюстом и большими ягодицами, как у Ким Кардашьян. Всего за пару минут после публикации снимок оценили свыше 10 тысяч пользователей.
Вещий Олег
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