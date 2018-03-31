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| | Алиса Вокс рассказала о домогательствах в "Ленинграде"

Алиса Вокс рассказала о домогательствах в "Ленинграде"

Сегодня, 18:14
Бывшая вокалистка "Ленинград" Алиса Вокс рассказала о сексуальных домогательствах в своей жизни. К ней приставали как в институте, так пытались и в группе.

Алиса Вокс рассказала о домогательствах в "Ленинграде"

 

Когда Алиса училась в институте культуры, она не смогла сдать экзамен, за что получила двойку. Вскоре она получила предложение декана отправится вместе с ним в рамках рабочей поездки в Тверь, где от нее требовалось быть "хорошей девочкой", за это декан обещал ей помощь в обучении. Алиса решительно отказалась, так как испугалась поведения мужчины, годившегося ей в родители.

Вокс прославилась после выхода песни "Ленинграда" "Экспонат". Вскоре она покинула группу, что для многих стало удивлением. Произошел конфликт, и вокалистка решила уйти, начав сольную карьеру. Ходили слухи, что девушка перестала сотрудничать с группировкой из-за денег, но немалую роль сыграл и вопрос интимного характера. Однажды директор группы заявил ей, что в номере отеля ее ждет Шнуров, потребовав одеть черное белье и отправиться к музыканту. Алиса подумала, что это шутка и распрощалась с "Ленинградом".
Никита Готский
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