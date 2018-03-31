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| | Солистки группы «SOPRANO Турецкого» вызвали фурор, обнажившись для съемки в Playboy

Солистки группы «SOPRANO Турецкого» вызвали фурор, обнажившись для съемки в Playboy

Сегодня, 18:11
Пять участниц музыкального коллектива «SOPRANO Турецкого» поразили своих поклонников. Роскошные красавицы, которые способны покорить сердце любого мужчины, приняли участие в сексуальной фотосессии для мужского журнала PLAYBOY.

Солистки группы «SOPRANO Турецкого» вызвали фурор, обнажившись для съемки в Playboy

 

В состав арт-группы входят следующие исполнительницы: Анна Кролик, Екатерина Мурашко, Валерия Девятова, Евгения Фанфара, Дарья Львова, которые обладают необычными и сильными голосами, очаровывающими слушателей. Характеры девушек диаметрально отличаются, поэтому они часто спорят по вопросам творчества, однако несмотря на многочисленные разногласия, они любят и уважают друг друга как профессионалов своего дела.

Солистки группы «SOPRANO Турецкого» вызвали фурор, обнажившись для съемки в Playboy

 

На откровенных снимках солистки запечатлены в эротичном черном белье с подвязками и другими атрибутами, которые подчеркивают их стройность и аппетитность форм. Пользователи оценили смелость и красоту девушек, которые могут сделать карьеру в модельном бизнесе.
Пойда Анна
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