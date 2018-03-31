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| | Певица Рианна сделала фотоссесию в обнаженном виде

Певица Рианна сделала фотоссесию в обнаженном виде

Сегодня, 17:57
Знаменитая певица Рианна в социальной сети Instagram выложила снимки со своей последней фотосессии, на которых она изображена в обнаженном виде.

Певица Рианна сделала фотоссесию в обнаженном виде

 

30-летняя знаменитая певица Рианна в честь скорого летнего сезона снялась в фотоссесии без нижнего белья. Она лишь руками прикрыла свою обнаженную грудь. Тем не менее поклонники были в восторге от снимков кумира и заметили, что у нее идеальные формы. Фолловеры отметили великолепный загар, который певица продемонстрировала всем своим подписчикам.

 

Помимо своей сольной карьеры американская певица Рианна занимается еще и благотворительностью. Также она стала создателем коллекций спортивной одежды, вырученные средства от продажи которых пошли на благотворительный фонд борьбы со СПИДом.
Пелагея Лебединская
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