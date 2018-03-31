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| | Муж Собчак признался, что ему сложно решать головоломки

Муж Собчак признался, что ему сложно решать головоломки

Сегодня, 17:45
Актёр Максим Виторган, муж Ксении Собчак, признался, что ему сложно решать головоломки. Он отметил также, что настольные игры ставят его в тупик.

Муж Собчак признался, что ему сложно решать головоломки

 

По словам Виторгана, для него нет ничего сложнее разных запутанных цепочек. Также актёр не может понять Теорию Большого взрыва. Подписчики нашли это очень странным, учитывая, что Ксения Собчак наоборот всюду пытается показать высокий уровень интеллекта, как сообщает VladTime.

Подписчики и раньше отмечали, что супруги кажутся со стороны очень разными, а теперь ещё больше утвердились в своём мнении. Впрочем, интернет-пользователи похвалили Максима Виторгана также за то, что он честно рассказывает, что чего-то не умеет. Некоторые подчеркнули, что и им самим не совсем понятны современные детские головоломки.

Ирина Летинская
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