Муж Собчак признался, что ему сложно решать головоломки

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Мнения
Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…
От Редактора
Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
Известная телеведущая, блогер, журналист, потрясающая мама Ксения Собчак рассказала на весь интернет, что ей подарил на 8 марта любимый муж Максим Виторган.
Максим Виторган опубликовал стих, который посвятил Ксении Собчак. Таким образом актёр показал, как сильно скучает по супруге.
Скандальная журналистка Ксения Собчак устроила семейный обед с бывшей женой своего супруга Максима Виторгана. На мероприятие также была приглашена мать