Докатилась: Алена Водонаева опубликовала откровенные снимки

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Алена Водонаева решила порадовать своих поклонников откровенными снимками в Instagram, которые были сняты для журнала Maxim. Однако снимки произвели обратный эффект, пользователи в шоке.

Поклонники не просто в пали в шок, они разразились негодованием, так как почти на всех снимках знаменитость изображена полностью обнаженной. Сообщается, что фотографы снимали красавицу через окно, чтобы создать иллюзию того, как поклонник пробрался и снимает, как Алена переодевается. Сама Водонаева призналась, что никогда не зашторивает окна, так что если кто-то и хотел бы скрыто поснимать ее, затаившись под окном, то, скорее всего, смог бы заснять ее голой.

Анна Котова

Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхищались формами и подтянутым телом знаменитости. Другие начали писать осуждающие комментарии. Они писали, что такими снимками Алена Водонаева подставляет своего ребенка, ведь эти фото может увидеть не только ребенок, а еще и его друзья, и их родители. Другие писали, что такие фото предназначены для откровенных изданий, но не для соцсети.