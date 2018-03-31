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| | Нелли Ермолаева показала необычное фото с новорождённым сыном

Нелли Ермолаева показала необычное фото с новорождённым сыном

Сегодня, 17:31
9 февраля 2018 года у бывшей звезды телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаевой родился сын. Недавно на своей странице в Instagram она опубликовала фото новорожденного.

Нелли Ермолаева показала необычное фото с новорождённым сыном

 

Ермолаева поблагодарила сына за то, что выбрал её с мужем в качестве родителей, и пожелала ему верить в мечты. Эта запись сопровождает семейное фото, на котором помимо самой Нелли и ребёнка запечатлён ещё её муж, предприниматель и ресторатор, Кирилл Андреев. Подписчики обрадовались этой новости, отметив красоту малыша и неподдельное счастье молодой семьи.

Поклонники Нелли также пожелали ей и её семье счастья, любви, чтобы они ценили и берегли друг друга. Пользователи социальной сети отметили, что такого рода милые и добрые семейные фотографии вызывают только тёплые и приятые чувства. Однако некоторые подвергли критике подпись под снимком, назвав её глупой, потому что ребёнок не может выбирать своих родителей.
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