Нелли Ермолаева показала необычное фото с новорождённым сыном

9 февраля 2018 года у бывшей звезды телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаевой родился сын. Недавно на своей странице в Instagram она опубликовала фото новорожденного.

Ермолаева поблагодарила сына за то, что выбрал её с мужем в качестве родителей, и пожелала ему верить в мечты. Эта запись сопровождает семейное фото, на котором помимо самой Нелли и ребёнка запечатлён ещё её муж, предприниматель и ресторатор, Кирилл Андреев. Подписчики обрадовались этой новости, отметив красоту малыша и неподдельное счастье молодой семьи.Поклонники Нелли также пожелали ей и её семье счастья, любви, чтобы они ценили и берегли друг друга. Пользователи социальной сети отметили, что такого рода милые и добрые семейные фотографии вызывают только тёплые и приятые чувства. Однако некоторые подвергли критике подпись под снимком, назвав её глупой, потому что ребёнок не может выбирать своих родителей.