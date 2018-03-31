Сыновья Федора Добронравова в детстве часто выясняли отношения с помощью кулаков

В рамках передачи «Смак» с Иваном Ургантом заслуженный российский актер Федор Добронравов раскрыл несколько семейных тайн. В этом деле артисту помог сам ведущий, который специализируется на «вытягивании» правды с помощью провокационных вопросов.

Пойда Анна

По словам Федора Добронравова, в детском и подростковом возрасте двое сыновей – Виктор и Иван – доставляли ему немало проблем, поскольку конфликтовали практически по любому поводу и с трудом выносили общество друг друга. Конфликты мальчики предпочитали решать с помощью кулаков, поэтому отцу регулярно приходилось разнимать их и даже отвозить в больницу, где братьям обрабатывали различные раны и вправляли вывихи.Однако сейчас молодые люди забыли про все разногласия, превратившись в серьезных родителей, которые сами воспитывают детей. Но Добронравов из-за напряженного рабочего графика редко видится с внуками, которые забывают звездного дедушку и начинают пугаться.