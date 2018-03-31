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| | "Сила в фотошопе": Фанаты высмеяли обнаженную Ольгу Бузову за "нарисованную" грудь

"Сила в фотошопе": Фанаты высмеяли обнаженную Ольгу Бузову за "нарисованную" грудь

Сегодня, 16:47
Ольга Бузова становится еще более известной личностью. Девушка кроме того, что поет и снимается в кино, начала сотрудничество с известными глянцевыми изданиями. Одним из таких стал эротический журнал Playboy, на обложке которого в очередной раз читатели увидели лицо актрисы.

"Сила в фотошопе": Фанаты высмеяли обнаженную Ольгу Бузову за "нарисованную" грудь

 

Но в этот раз реакция читателей стала неординарной. Они напрямую накрыли критикой Ольгу Бузову, обвинив ее в явном фотошопе. Среди комментариев пользователей в сети на персональной странице модели появилось масса «комплиментов». Люди подчеркивали, что сила фотошопа бесконечна. Высмеяли внешность теледивы, выставив напоказ грудь и ее тело, косвенно зацепив нынешнюю личную жизнь и историю с разводом. Читатели остались в недоумении, что такая «писанная» красавица и до этого времени по-настоящему одинокая женщина. Хотя некоторые укололи и самого экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова, сконцентрировав внимание на том, что он кусает свои локти, что упустил такую красавицу жену.

Ольга Бузова появилась на обложке Playboy практически с оголенной грудью. Из одежды на ней было нечто, похожее на пояс или корсет для чулок, к которому прикреплены подтяжки. На плечах накинут стильный пиджак, не играющий в главном образе никакой роли, а на голове форменная фуражка в стиле «ретро». Кстати данная пикантная фотосессия уже не в первый раз в жизни Ольги. Ранее, в 2004-м и 2010-м году, девушка снималась для этого же издания.

Возможно, что реакция публики на такой откровенный жест была бы иной, если бы не трагедия в Кемерово. В связи с событиями на пожаре 25 марта погибли 64 человека. Вся Россия скорбит по погибшим детям, в стране официальный траур, а Бузова бросила вызов в массы с обложки. Накануне певица отменила все свои выступления на территории России в связи с трагедией, но этот жест с снимком обнаженной груди фанаты не восприняли нормально. Они посоветовали кумиру вести себя подобающе скромно, так как среди погибших много детей. Как пример, были приведены звезды намного большего масштаба в элитном бомонде, которые до этого времени не выставляют свои достижения напоказ другом, и продолжают соблюдать умеренность в поведении, когда по стране прокатилась волна наивысшей степени горя родителей, потерявших своих детей в огне.
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