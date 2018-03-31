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| | Подольская восхитила своей внешностью в новом клипе

Подольская восхитила своей внешностью в новом клипе

Сегодня, 16:08
Жена российского музыканта Владимира Преснякова Наталья Подольская показала кадр со своего нового клипа. Изображение появилось в аккаунте звезды в Instagram.

Подольская восхитила своей внешностью в новом клипе

 

Недавно Пресняков дал большой концерт в Москве в честь своего 50-летия. Его супруга не осталась в стороне, опубликовав новость о выходе очередного клипа. Подольская выражает благодарность всем, кто оказывал ей помощь во время съемок видеоролика,а поклонников призвала угадать, какому ее хиту клип посвящается.

Подольская восхитила своей внешностью в новом клипе

 

Спустя время Подольская обнародовала новый пост, где раскрыла карты: она презентует ролик на композицию "Проиграл". Кадр привел в восторг и восхищение ее фанатов. Они написали певице ряд приятных слов, касательно ее внешнего вида. "Красота невероятная", "Шикарный образ", "Великолепно смотритесь" пишут поклонники, добавляя, что и наряд в клипе Наталье очень подходит. Они также сравнили Подольскую со Светланой Лободой.
Никита Готский
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