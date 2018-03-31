Подольская восхитила своей внешностью в новом клипе

Жена российского музыканта Владимира Преснякова Наталья Подольская показала кадр со своего нового клипа. Изображение появилось в аккаунте звезды в Instagram.

Недавно Пресняков дал большой концерт в Москве в честь своего 50-летия. Его супруга не осталась в стороне, опубликовав новость о выходе очередного клипа. Подольская выражает благодарность всем, кто оказывал ей помощь во время съемок видеоролика,а поклонников призвала угадать, какому ее хиту клип посвящается.

Никита Готский

Спустя время Подольская обнародовала новый пост, где раскрыла карты: она презентует ролик на композицию "Проиграл". Кадр привел в восторг и восхищение ее фанатов. Они написали певице ряд приятных слов, касательно ее внешнего вида. "Красота невероятная", "Шикарный образ", "Великолепно смотритесь" пишут поклонники, добавляя, что и наряд в клипе Наталье очень подходит. Они также сравнили Подольскую со Светланой Лободой.