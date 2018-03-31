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| | Ольга Картункова поразила поклонников снимком своих взрослых детей

Ольга Картункова поразила поклонников снимком своих взрослых детей

Сегодня, 15:53
Капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» и участница популярного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова привела в замешательство своих подписчиков новым снимком. На нем звезда запечатлена вместе со своими двумя взрослыми детьми Александром и Викторией.

Ольга Картункова поразила поклонников снимком своих взрослых детей

 

Напряженный рабочий график не позволяет Картунковой часто выкладывать фотографии на своей официальной странице в соцсети Instagram, более того, у артистки даже не всегда хватает времени на семью, которую она, тем не менее, очень сильно любит.

На семейном фото Картункова предстала вместе с повзрослевшими детьми, которые очень на нее похожи, при этом похудевшая и помолодевшая звезда выглядит практически как ровесница ее дочери Виктории, учащаяся в театральном вузе на сценариста. К снимку артистка присовокупила трогательную подпись, из которой следует, что, несмотря на нехватку времени, она не перестает любить сына и дочь, ради которых она готова «свернуть горы».
Пойда Анна
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