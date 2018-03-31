Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым

Народный артист России Юрий Куклачёв внезапно поделился опытом со своими молодыми коллегами - братьями Запашными. Легендарный дрессировщик уверяет, что они стали мишенью для ненависти.

Этим Эдгард Запашный поделился на своей странице в соцсети. Там он оставил скриншот сообщения, полученного от великого артиста Куклачёва. В нём Юрий Дмитриевич просит быть аккуратным и внимательным, поскольку видел появление Эдгарда на шоу Владимира Соловьёва после трагедии в Кемерове. Куклачёв предупреждает «молодёжь», что их небывалая популярность сейчас может негативно сказаться на их жизнях.

Елизавета Трюфель

Причину он увидел во мнении дрессировщиков. Всю ненависть и зло, которые будут литься на братьев из-за их позиции, Куклачёв советует прощать и не отвечать местью. Он уверяет, что нужно быть тем, кого будут уважать, а не бояться. И ему можно поверить, ведь на пути Юрия Куклачёва таких ситуаций не счесть.