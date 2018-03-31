Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой

Российский блогер Лена Миро согласна с мнением политика Дмитрия Пескова, назвавшего голливудских актрис "проститутками". При этом она считает "жрицами любви" не иностранок, а отечественных артисток, конкретно - Юлию Пересильд.

Никита Готский

Со своими сокурсницами по театральному вузу Пересильд поздравила преподавателя, которому исполнилось 80 лет, довольно оригинальным методом: девушки поучаствовали в откровенной фотосессии, представ перед камерами в обнаженном виде.Миро не понимает поступка актрис. Педагогу исполнилось 80 лет, а такой подарок является прямым намеком на эротическую соствляющую. По мнению Лены, здесь имеется определенный контекст: экс-ученицы могут намекнуть на что-то. К пмримеру, ранее педагог мог что-то увидеть, а по по завершению работы - уже нет. Также она вспомнила, что Пересильд является сожительницей Алексея Учителя, у которого имеется законная жена, а у самой актрисы дети от прежних любовных союзов. Она недоумевает, как можно жить с мужчиной, не разведенным и не собирающимся это делать. Миро пишет, что Песков может быть прав, обзывая всех актрис проститутками.