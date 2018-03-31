Наташа Королева опровергла слухи о депрессии

Последнее время среди поклонников отечественной исполнительницы Наташи Королевой стали ходить разговоры, что у знаменитости депрессия. Однако недавно сама артистка опровергла эти разговоры.

На недавнем фото исполнительница предстала перед поклонниками в болезненном виде. Пользователи предположили, что у артистки депрессия. Предположительно в унылое состояние Королева впала после откровенного танца своего супруга Сергея Глушко с одной из гостей корпоратива. Однако сама артистка развеяла все сомнения и предположения. На светское мероприятие в «Крокус Сити Холле» исполнительница появилась в приподнятом настроении и жизнерадостной. Для мероприятия Наташа Королева выбрала элегантное черное платье с паетками и открытые туфли на каблуку.

Анна Котова

Ранее сообщалось, что поклонники шокированы постаревшей Наташей Королевой. В интернете исполнительница опубликовала видео, на котором советовала пользователям иногда позволять себе расслабляться. Однако из-за того, что артистка была без макияжа, поклонники заметили, что артистка постарела.