Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии Ученые создали идеальную диету для пенсионеров Эксперты рассказали о самых удивительных секс-рекордах Эксперты назвали преимущества наушников BeatsX над Apple AirPods «Кардашьян в молодости»: Санта Димопулос показала школьное фото Алексей Панин живет воспоминаниями о былом успехе
| | Эдгард Запашный против того, чтобы его дочь смотрела зарубежные мультфильмы

Эдгард Запашный против того, чтобы его дочь смотрела зарубежные мультфильмы

Сегодня, 16:37
Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что он против того, чтобы его дочь смотрела заграничные мультфильмы. Он уверен, что образы, созданные в СССР, будут куда полезней для ребёнка, чем представители американской мультипликации.

Эдгард Запашный против того, чтобы его дочь смотрела зарубежные мультфильмы

 

Эдгард опубликовал видеозапись на своей странице в Instagram. На ней он разговаривает со своей дочерью Стефанией о её любимых мультиках. Девочка стеснялась разговаривать на камеру, но всё же поделилась тем, что ей нравятся современные «богатыри» и «Маша и медведь». После этого Запашный спросил, что нравится девочки из более старых мультфильмов, для того, чтобы девочке было проще, он вспомнил о «Ну, погоди!» и «Винни-Пух». Стефания положительней высказалась о погоне волка за зайцем, отметив, что первый из двух персонажей ей больше по душе. Дрессировщик отметили, что ничего не меняется. После этого он добавил, что тоже любил волка больше, несмотря на то, что он воспринимается с негативной стороны.

Поклонники Эдгарда отметили, что считают советскую мультипликацию лучшей и наиболее достойной для детей. Они рассказали, что, по их мнению, современные мультфильмы значительно уступают своим предшественникам.
Павел Селивёрстов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Дрессировщик Эдгард Запашный женится на матери своих детей
Дрессировщик Эдгард Запашный женится на матери своих детей

Один из известных братьев-дрессировщиков Эдгард Запашный наконец решил жениться на матери своих детей. О своем намерении официально оформить отношения Эдгард

Скончался дрессировщик Мстислав Запашный
Скончался дрессировщик Мстислав Запашный

В Сочи на 79-м году жизни умер знаменитый российский и советский цирковой артист и дрессировщик хищных животных Мстислав Михайлович Запашный. Печальную новость

Дрессировщик Эдгард Запашный отказался от иска к актеру Валерию Николаеву
Дрессировщик Эдгард Запашный отказался от иска к актеру Валерию Николаеву

Популярный дрессировщик Эдгард Запашный решил прийти к мировому соглашению с актером Валерием Николаевым, поэтому написал отказ от судебного иска против него.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости