Эдгард Запашный против того, чтобы его дочь смотрела зарубежные мультфильмы

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что он против того, чтобы его дочь смотрела заграничные мультфильмы. Он уверен, что образы, созданные в СССР, будут куда полезней для ребёнка, чем представители американской мультипликации.

Павел Селивёрстов

Эдгард опубликовал видеозапись на своей странице в Instagram. На ней он разговаривает со своей дочерью Стефанией о её любимых мультиках. Девочка стеснялась разговаривать на камеру, но всё же поделилась тем, что ей нравятся современные «богатыри» и «Маша и медведь». После этого Запашный спросил, что нравится девочки из более старых мультфильмов, для того, чтобы девочке было проще, он вспомнил о «Ну, погоди!» и «Винни-Пух». Стефания положительней высказалась о погоне волка за зайцем, отметив, что первый из двух персонажей ей больше по душе. Дрессировщик отметили, что ничего не меняется. После этого он добавил, что тоже любил волка больше, несмотря на то, что он воспринимается с негативной стороны.Поклонники Эдгарда отметили, что считают советскую мультипликацию лучшей и наиболее достойной для детей. Они рассказали, что, по их мнению, современные мультфильмы значительно уступают своим предшественникам.