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| | Хайди Клум согласилась обнажить грудь для обложки Maxim

Хайди Клум согласилась обнажить грудь для обложки Maxim

Сегодня, 15:11
Многочисленные поклонники 44-летней немецкой супермодели Хайди Клум были вне себя от радости, увидев свою любимицу на обложке популярного журнала Maxim. Модель ради обложки согласилась полностью обнажить свою шикарную грудь.

Хайди Клум согласилась обнажить грудь для обложки Maxim

 

В официальном Instagram-аккаунте Хайди Клум нередко появляются довольно откровенные публикации, однако в этот раз супермодель не постеснялась предстать перед объективом фотокамеры в совершенно обнажённом виде. На опубликованном снимке оказалась обложка журнала Maxim, на которой грудь немецкой красавицы прикрывают лишь локоны её волос. Многие подписчики Клум в комментариях к данной записи заметили, что Хайди не выглядит на свои 44 года, сумев сохранить естественную красоту и свежесть даже на пятом десятке лет.

Хайди Клум согласилась обнажить грудь для обложки Maxim

 

Сама Хайди в описании публикации выразила свою благодарность фотографу, который занимался постановкой фотосессии. По словам супермодели, именно он сумел разглядеть в ней природную естественность и талант, продвигая её по карьерной лестнице, когда в неё никто не верил.
Александр Вест
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