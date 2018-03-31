Хайди Клум согласилась обнажить грудь для обложки Maxim

Многочисленные поклонники 44-летней немецкой супермодели Хайди Клум были вне себя от радости, увидев свою любимицу на обложке популярного журнала Maxim. Модель ради обложки согласилась полностью обнажить свою шикарную грудь.

В официальном Instagram-аккаунте Хайди Клум нередко появляются довольно откровенные публикации, однако в этот раз супермодель не постеснялась предстать перед объективом фотокамеры в совершенно обнажённом виде. На опубликованном снимке оказалась обложка журнала Maxim, на которой грудь немецкой красавицы прикрывают лишь локоны её волос. Многие подписчики Клум в комментариях к данной записи заметили, что Хайди не выглядит на свои 44 года, сумев сохранить естественную красоту и свежесть даже на пятом десятке лет.

Александр Вест

Сама Хайди в описании публикации выразила свою благодарность фотографу, который занимался постановкой фотосессии. По словам супермодели, именно он сумел разглядеть в ней природную естественность и талант, продвигая её по карьерной лестнице, когда в неё никто не верил.