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| | Бородина проведет кастинг "Дом-2" в Санкт-Петербурге

Бородина проведет кастинг "Дом-2" в Санкт-Петербурге

Сегодня, 15:08
Российская ведущая Ксения Бородина сообщает о кастинге для "Дом-2" в Санкт-Петербурге. Такая информация появилась на странице звезды в Instagram.

Бородина проведет кастинг "Дом-2" в Санкт-Петербурге

 

Любой питерский поклонник "Дом-2" имеет возможность оказаться в проекте. По словам Бородиной, она лично станет проводить кастинг для желающих оказаться на шоу. Данное мероприятие пройдет в отеле "Москва", который находится на площади Александра Невского, 2. Время проведения кастинга с ведущей: 12:00 и 19:00.

Ранее в Сети появились изображения Ксении, сделанные для издания Playboy. Журнал сотрудничал с популярным телепроектом, поэтому многие участницы снимались для него. Не осталась в стороне и Бородина, оголившаяся для СМИ. Тогда она еще не вышла замуж, сегодня ведущая - примерная супруга и мать своих детей.
Никита Готский
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