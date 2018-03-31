Бородина проведет кастинг "Дом-2" в Санкт-Петербурге

Российская ведущая Ксения Бородина сообщает о кастинге для "Дом-2" в Санкт-Петербурге. Такая информация появилась на странице звезды в Instagram.

Никита Готский

Любой питерский поклонник "Дом-2" имеет возможность оказаться в проекте. По словам Бородиной, она лично станет проводить кастинг для желающих оказаться на шоу. Данное мероприятие пройдет в отеле "Москва", который находится на площади Александра Невского, 2. Время проведения кастинга с ведущей: 12:00 и 19:00.Ранее в Сети появились изображения Ксении, сделанные для издания Playboy. Журнал сотрудничал с популярным телепроектом, поэтому многие участницы снимались для него. Не осталась в стороне и Бородина, оголившаяся для СМИ. Тогда она еще не вышла замуж, сегодня ведущая - примерная супруга и мать своих детей.