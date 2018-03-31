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| | Жительница Рязани прошла в следующий тур «Голос. Дети»

Жительница Рязани прошла в следующий тур «Голос. Дети»

Сегодня, 15:06
30 марта на «Первом канале» показали очередной выпуск программы «Голос. Дети». В этом выпуске претендентов в свою команду выбирала Пелагея. За право стать финалисткой боролась 10-летняя жительница Рязани Ангелина Галецкая.

Жительница Рязани прошла в следующий тур «Голос. Дети»

 

В этапе «Поединок» Ангелина исполнила композицию Volare вместе с двумя другими участниками - Робертом Касьяном и Антоном Мельниковым. Наставники поблагодарили детей за прекрасное исполнение, а Галецкую отметили за то, что умеет танцевать и правильно вести себя на сцене. Пелагее нужно было сделать непростой выбор – в полуфинал прошла Ангелина.

 
В следующем туре выбранным участникам предстояло исполнить те композиции, которые они пели на слепых прослушиваниях. Рязанка пела песню Арианы Гранде Dangerous Woman. Прекрасное исполнение не помогло Ангелине Галецкой попасть в команду Пелагеи.

Анна Котова
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