Ирена Понарошку удивила поклонников откровенным поздравлением сына с днем рождения

Сыну российской телеведущей Ирены Понарошку 31 марта 2018 года исполнилось 7 лет. Девушка опубликовала запись, посвященную её сыну Серафиму, которую её поклонники посчитали излишне откровенной.

Павел Селивёрстов

Телеведущая давно славится своими ораторскими способностями, и в этот раз она не забыла удивить поклонников интересным вариантом подачи информации. Рассказ о рождении сына она преподнесла неожиданным способом, начав с того, что ровно семь лет назад рядом с ней лежал незнакомый человек. Именно так она описала сына после рождения, упомянув, что ночь, когда он родился, была лучшей в её жизни. Всё это преподносится так, что в начале прочтения многие из её подписчиков могли подумать, что она собирается описать день, когда Серафима только зачали. Но все эти мысли разбивались о продолжение публикации, в которой говорится, что этот человек начал шевелить невидимыми бровями и Ирена не могла осознать, что всё происходит в реальности.Подписчики Понарошку в Instagram отметили, что подобный вариант текста не уместен для поздравлений 7-летнего Серафима, но и они присоединились к её словам, пожелав парню успехов в будущем.