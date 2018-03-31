Против биопозитива: Самбурская жестко отругала толстушек

По словам звезды шоу-бизнеса Настасьи Самбурской, полнота в женщинах – это не приоритет, а также не свидетельство красоты души. Это проблема и очень глобальная в наше время. Ведь сейчас большинство женщин потеряли чувство контроля за своей внешностью, мало того динамика в этом отношении очень неутешительна.

В Сети очень много информации, которая способствует женской части населения продолжать плевать на себя с еще большей силой. Это касается рекламы «красивой» полноты. Настасья считает, что рекламировать полнотелых женщин и девушек с положительной стороны вообще преступление. Она намекнула на то, что если человеку нужно сбросить пару десятков килограммов, то наоборот нужно поощрять эти попытки и желания. К сожалению, сейчас происходит все наоборот. Девушка, которая знает, что у нее есть проблема с несколькими килограммами, увидев отношение окружающих, откровенно начинает смиряться с мыслью, что пара – это не много, и продолжает дальше активно набирать вес, не создавая ситуации паники в своем мозгу.По словам Самбургской, она все знает на своей личной практике. В последнее время девушке категорически не позволено посещать регулярно спортзал, и она паникует по этому поводу. Причина заключена в постоянной тяге к вкусностям, а это первый шаг к увеличению веса. Она раскритиковала толстушек из-за того, что именно это грозит самой девушке и она активно пытается с этим бороться возможными способами. Пока что психологический метод – самый действенный.Коснулась Самбурская и молодых матерей, которые мотивируют отсутствием времени для самой себя и спортзала занятостью уходом за ребенком. Это совершенно не причина, чтобы превратиться в чудище, Настасья уверенна в этом на все 100%. Ведь ребенок может заменить самую жесткую спортивную тренировку на стадионе или в спортзале. Отправившись с малышом на прогулку мать может полазить с ним на горках, принять участие в катании на аттракционах. Если ребенок еще слишком маленький, тренировки заменят пешие прогулки с коляской по улицам. Ну и диета, как неотъемлемая часть рациона. Толстой женщина быть не должна в любом случае, только красивой, считает кумир миллионов Настасья Самбурская.