Модель из Новосибирска снялась в купальнике в горной фотосессии

Пышная модель из Новосибирска поучаствовала в фотосессии для американского издания "The Queensofcurves". Девушка фотографировалась в бикини на горнолыжном курорте.

По словам Екатерины Захаровой, она и ранее снималась для журналов, но никогда еще полуобнаженной - это первый для нее опыт. Девушка признается, что процесс таких съемок ей очень понравился, потому как ее обычная работа: это каталожные съемки, большая часть из них приходится на рекламу. Захарова занимается рекламой крупногабаритных вещей, но не купальников или тому подобной одежды.

Никита Готский

В эротическом жанре Екатерина не снимается, для нее это запретная тема. Приняв во внимание, что ее пригласили поработать не для таких "монстров", как, к примеру, "Playboy", девушка решила согласиться. По ее словам, данный фотосет это своеобразный вызов обществу, но и также некий интерес для своей личности. Захарова говорит, что полученные фото выглядят сексуально и аппетитно, но никак не пошло.