Александр Галибин едва не погиб в аварии

Отечественный актер Александр Галибин, знаменитый по картине «Мастер и Маргарита», поведал общественности о том, что однажды едва не погиб в аварии. Отметим, что происшествие произошло после съемок фильма.

Анна Котова

Актер никогда не задумывался о словах своих коллег по съемкам картины, что работа над таким мистическим произведением оставит свой след в жизни артиста. Все было спокойно до того момента, как Галибин вместе с супругой чуть не погиб в аварии. Артист рассказал, что он вместе с женой ехал на машине по набережной. Из-за того, что в этот день была метель, авто отбросило на встречную полосу. Галибин утверждает, что мог погибнуть в тот день, к тому же он забыл пристегнуть ремень безопасности.Сейчас пара со страхом вспоминает тот случай, а также лица свидетелей происшествия, которые поняли, что никто не пострадал.