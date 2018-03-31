Алексей Панин живет воспоминаниями о былом успехе

Некогда востребованный актер Алексей Панин с ностальгией вспоминает время, когда его с радостью приглашали участвовать в съемках разных фильмов. Теперь репутация звезды настолько испорчена, что ему остается лишь смотреть прежние картины, где он исполнял роли.

Домбровский Сергей

Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram отрывок из ленты «Звезда». В этом фильме рассказывается о событиях 1944 года, когда Красная Армия во времена ВОВ подошла к западной границе страны. Панин сыграл в «Звезде» сержанта Мамочкина. Сейчас лидеры шоу-бизнеса регулярно выкладывают в социальные сети материалы новых картин. Панин, в отличие от своих коллег, публикует отрывки старых картин, так как режиссеры не предлагают ему сотрудничества. Репутация этого актера чересчур испорчена. Сценаристы опасаются, что зрители с негативом воспримут информацию об участии Панина в съемках.В итоге некогда популярной звезде приходится тешить себя воспоминаниями. Справедливости ради стоит упомянуть о том, что пользователи положительно восприняли новую публикацию Панина. Многим понравился фильм «Звезда» и они пересматривали его многократно.