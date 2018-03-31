«Кардашьян в молодости»: Санта Димопулос показала школьное фото

Экс-вокалистка «ВИА Гры» Санта Димопулос поделилась с поклонниками раритетным снимком из школы. Фаны заметили сходство с известной телезвездой.

Санта не просто так решила стать щедрой на эксклюзивы. Сегодня её давняя подруга отмечает свой День рождения, и певица не могла оставить её без публичного подарка. Поэтому артистка поделилась с поклонниками не просто своей школьной фотографией, но совместным школьным снимком с подругой. Если верить девушке, то ей на фото 14 лет, а её подруга только на год младше.

Елизавета Трюфель

Подписчики изумились красотой подростка. Им кажется, что такое случается редко, когда ещё в школьные годы девушка отличается необычайно взрослой красотой. Из-за этого они даже сравнили её с Ким Кардашьян, которая тоже в 14 лет выглядела на все 18. Однако Санта как была «настоящей», так ей и осталась. Поклонники попросили чаще делиться семейными фото, поскольку это очень сближает артиста и фанатов.