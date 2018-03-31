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| | «Талантливая и родная»: Максим Галкин поздравил с днём рождения Лайму Вайкуле

«Талантливая и родная»: Максим Галкин поздравил с днём рождения Лайму Вайкуле

Сегодня, 13:50
31 марта советской и латвийской эстрадной певице Лайме Вайкуле исполнилось 64 года. Пародист и телеведущий Максим Галкин сердечно поздравил артистку с таким праздником.

«Талантливая и родная»: Максим Галкин поздравил с днём рождения Лайму Вайкуле

 

«Ты для миллионов талантлива, обожаема, остроумна, а для нашей семьи ещё и родная! Любим тебя и желаем, чтобы летнее юрмальское солнце всегда сияло у тебя в душе, так, знаешь, чтоб не жгло, а согревало!» - подчеркнул Галкин.

Поклонники телеведущего присоединились к поздравлениям. Они отметили, что в свои 64 года Лайма Вайкуле прекрасно выглядит. «Красивая необыкновенно! Пример для миллионов, как надо выглядеть всю жизнь на 35!» - отметила одна интернет-пользовательница. Подписчики Галкина пожелали певице всех благ и ещё долго сиять на сцене, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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