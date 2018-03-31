«Талантливая и родная»: Максим Галкин поздравил с днём рождения Лайму Вайкуле

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По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.
От Редактора
Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
Телеведущий и знаменитый пародист Максим Галкин практически все свободное время проводит вместе с супругой Аллой Пугачевой. Этим летом пара отправилась
Максим Галкин на своей странице в Instagram поздравил свою супругу Аллу Пугачёву с 68-летием. В качестве ролика были смонтированы отрывки с выступлений
Игорь Николаев оригинально поздравил Лайму Вайкуле с Днем Рождения. 31 марта 2017 года легендарной советской и латвийской эстрадной певице исполняется 63 года.