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| | Сексуальное селфи Лоуренс в старинной манере покорило Instagram

Сексуальное селфи Лоуренс в старинной манере покорило Instagram

Сегодня, 15:22
Plus size фотомодель из США Искра Лоуренс выложила очередные откровенные фото на просторах Instagram. Ретро-селфи покорило сердца пользователей.

Сексуальное селфи Лоуренс в старинной манере покорило Instagram

 

Девушка опубликовала снимки в ярком красном купальнике, который хорошо подчеркивает все пышные формы красавицы. Поклонники Лоуренс в восторге от такого образа. Необычный фасон купальника еще больше завораживает. Подписчики подчеркнули, что у Искры Лоуренс блестящая улыбка.

Под фото знаменитость написала, что когда она счастлива, то начинает улыбаться и после у нее высовывается язык. Также девушка решила узнать у подписчиков, что их делает счастливыми. Большинство радуют новые фотографии звезды – именно они делают счастливыми фанатов Искры Лоуренс.

Отметим, что не прошло и суток с того момента, когда красавица добавила фотографии, но снимки набрали уже порядка 268 тысяч отметок «Нравится». Также фанатам понравился ход с селфи, где Лоуренс решила не использовать смартфон, а создать фотокартину с помощью фотоаппарата и зеркала.
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