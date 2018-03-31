Сексуальное селфи Лоуренс в старинной манере покорило Instagram

Plus size фотомодель из США Искра Лоуренс выложила очередные откровенные фото на просторах Instagram. Ретро-селфи покорило сердца пользователей.

Девушка опубликовала снимки в ярком красном купальнике, который хорошо подчеркивает все пышные формы красавицы. Поклонники Лоуренс в восторге от такого образа. Необычный фасон купальника еще больше завораживает. Подписчики подчеркнули, что у Искры Лоуренс блестящая улыбка.Под фото знаменитость написала, что когда она счастлива, то начинает улыбаться и после у нее высовывается язык. Также девушка решила узнать у подписчиков, что их делает счастливыми. Большинство радуют новые фотографии звезды – именно они делают счастливыми фанатов Искры Лоуренс.Отметим, что не прошло и суток с того момента, когда красавица добавила фотографии, но снимки набрали уже порядка 268 тысяч отметок «Нравится». Также фанатам понравился ход с селфи, где Лоуренс решила не использовать смартфон, а создать фотокартину с помощью фотоаппарата и зеркала.