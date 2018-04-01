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| | Джастин Теру был замечен с молодой девушкой

Джастин Теру был замечен с молодой девушкой

Сегодня, 06:40
Джастин Теру после развода с актрисой Дженнифер Энистон наслаждается свободой. Знаменитость пользуется своим новообретенным статусом свободного мужчины. Со времени расставания с артисткой Джастин завел уже вторую девушку.

Джастин Теру был замечен с молодой девушкой

 

Некоторое время назад Теру был замечен в компании молодой актрисы Обри Плаза. Пара долгое время гуляла по Манхэттену, но не позволяла себе лишнего. Однако, по снимкам можно заметить, что знаменитости флиртовали друг с другом. Прогулка артистов завершилась у дома, в котором живет Теру. Сама Обри Плаза сообщила, что встреча с Джастином была чисто деловая, они якобы обсуждали новый проект. Отметим, что пока нет ни одной информации о фильмах, в котором бы снимались оба артиста.

Сразу после бракоразводного процесса Джастина Теру видели в компании другой молодой девушки – 25-летней художницы Петры Коллинз. В обществе говорят, что с Коллинз актер начал встречаться, будучи еще в отношениях с Энистон. Некоторые поклонники считают, что именно художница стала причиной разрыва отношений.
Анна Котова
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