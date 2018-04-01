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| | Участницы "Дом-2" рассказали о своей любви к сексу

Участницы "Дом-2" рассказали о своей любви к сексу

Сегодня, 00:30
Участники "Дом-2" рассказали об интиме на проекте. Мария Кохно и Рита Керн без стеснения поведали о сексе на скандальном шоу.

Участницы "Дом-2" рассказали о своей любви к сексу

 

Уже бывшая участница "Дом-2" Мария Кохно потеряла девственность в 17 лет. Ее первый раз был с любимым мужчиной в салоне автомобиля, парень не знал о невинности девушки, но это не помешало ему сделать свое дело. Мария характеризует половой процесс так: "быстро, смутно, ничего не помню". Она считала первое время, что такого больше не повторится, но все последующие интимные акты прошли замечательно.

Другая участница Рита Керн прямо говорит, что не может и жить без секса. По ее словам, однажды ей пишлось жить целых два месяца без любимого занятия. Тогда она отдыхала на Сейшелах, первое время было до не интима: перелет, новая обстановка, знакомство с другими участниками, но далее Рите пришлось гораздо хуже. Ей приходилось удовлетворяться самостоятельно.
Никита Готский
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