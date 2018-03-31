Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа Мобильный оператор Tele2 меняет старые тарифы на новые Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям Больше нечем зацепить: Голые фото Ратаковски раскритиковали фанаты Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека Учёные рассказали, как справляться со стыдом Ученые обнаружили в США пиратскую могилу Сэма Блэка Букмекеры начали принимать ставки на существование инопланетян Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит «Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе
| | «Русская Джоли» в откровенном купальнике предложила любовь

«Русская Джоли» в откровенном купальнике предложила любовь

Сегодня, 13:11
Голубоглазая модель Галинка Миргаева, которую часто называют «Русской Джоли», опубликовала в Instagram новое фото в соблазнительном купальнике. Снимок она подписала словами: «Давайте сейчас любить и ценить тех, кто рядом с нами».

«Русская Джоли» в откровенном купальнике предложила любовь

 

Глядя на фигуру «Русской Джоли» пользователи интересуются, знает ли модель, что такое мясо. По мнению подписчиков, с такой внешностью Галинка Миргаева однозначно отказывается от употребления пищи животного происхождения. Многие фанаты интересуются у модели, как ей удается сохранять такую хорошую форму. Поклонники назвали «Русскую Джоли» прекрасной, сексуальной, интригующей, привлекательной и очень соблазнительной.

Некий молодой человек хочет заключить пари с Миргаевой. Парень предложил модели провести эту ночь с ним и уверен, что она откажется. Если согласится, то он готов отдать 500 долларов. Некоторые пользователи называют голубоглазую шатенку изящной и легкой.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
«Русская Анджелина Джоли» показала длиннющие ноги
«Русская Анджелина Джоли» показала длиннющие ноги

Пермская модель Галинка Миргаева, которая получила славу «русской Анджелины Джоли», показала подписчикам Instagram снимок, на котором привлекают внимание ее

"Русская Джоли" показала детское фото

Любимица пользователей Instagram Галинка Миргаева, которую нередко называют «русской Анджелиной Джоли», решила доказать всем своим хейтерам, что она так

«Русская Джоли» отгуляла свадьбу в Дубае
«Русская Джоли» отгуляла свадьбу в Дубае

«Русская Анджелина Джоли» по имени Галинка Миргаева отгуляла свадьбу в Дубае, соответствующий снимок в торжественном наряде появился в микроблоге модели.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости