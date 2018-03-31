«Русская Джоли» в откровенном купальнике предложила любовь

Глядя на фигуру «Русской Джоли» пользователи интересуются, знает ли модель, что такое мясо. По мнению подписчиков, с такой внешностью Галинка Миргаева однозначно отказывается от употребления пищи животного происхождения. Многие фанаты интересуются у модели, как ей удается сохранять такую хорошую форму. Поклонники назвали «Русскую Джоли» прекрасной, сексуальной, интригующей, привлекательной и очень соблазнительной.
Некий молодой человек хочет заключить пари с Миргаевой. Парень предложил модели провести эту ночь с ним и уверен, что она откажется. Если согласится, то он готов отдать 500 долларов. Некоторые пользователи называют голубоглазую шатенку изящной и легкой.
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