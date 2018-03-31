Фанаты узнали пол первенца Тарасова и Костенко

В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается пополнение. Вероятно, модель вскоре родит девочку.

Никита Готский

Недавно звездная пара подтвердила, что скоро ждет первенца. Супруги обнародовали фотографию, где Костенко продемонстрировала всем круглый живот. Беременность девушки известна давно, поклонники пары ожидали появления другой информации: кого ждут Дмитрий и Анастасия мальчика или девочку.Возлюбленные не стали говорить, кто у них родится, но неугомонные фанаты попытались это узнать самостоятельно. Как они считают, Анастасия родит девочку, на это указывает ряд факторов. Свое 24-летие девушка отметила в коттедже, а для декораций она использовала розовые украшения, а в переписке с мужем она использует смайлы с изображением малеькой девочки.