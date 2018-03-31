Фанаты узнали пол первенца Тарасова и Костенко

Недавно звездная пара подтвердила, что скоро ждет первенца. Супруги обнародовали фотографию, где Костенко продемонстрировала всем круглый живот. Беременность девушки известна давно, поклонники пары ожидали появления другой информации: кого ждут Дмитрий и Анастасия мальчика или девочку.
Возлюбленные не стали говорить, кто у них родится, но неугомонные фанаты попытались это узнать самостоятельно. Как они считают, Анастасия родит девочку, на это указывает ряд факторов. Свое 24-летие девушка отметила в коттедже, а для декораций она использовала розовые украшения, а в переписке с мужем она использует смайлы с изображением малеькой девочки.
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