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| | Фанаты узнали пол первенца Тарасова и Костенко

Фанаты узнали пол первенца Тарасова и Костенко

Сегодня, 12:58
В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается пополнение. Вероятно, модель вскоре родит девочку.

Фанаты узнали пол первенца Тарасова и Костенко

 

Недавно звездная пара подтвердила, что скоро ждет первенца. Супруги обнародовали фотографию, где Костенко продемонстрировала всем круглый живот. Беременность девушки известна давно, поклонники пары ожидали появления другой информации: кого ждут Дмитрий и Анастасия мальчика или девочку.

Возлюбленные не стали говорить, кто у них родится, но неугомонные фанаты попытались это узнать самостоятельно. Как они считают, Анастасия родит девочку, на это указывает ряд факторов. Свое 24-летие девушка отметила в коттедже, а для декораций она использовала розовые украшения, а в переписке с мужем она использует смайлы с изображением малеькой девочки.
Никита Готский
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